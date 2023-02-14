Вместе радоваться "хлопку" и свиданию в Крыму: лучшие военные валентинки к 14 февраля

В День Валентина влюбленные поздравляют друг друга самыми романтичными пожеланиями. В военное время у украинцев есть несколько иные ценности, и открытки-валентинки несколько иные: пронизанные любовью, мечтами и патриотизмом.

Итак, пока ВСУ дарят врагам свои взрывные "валентинки", 24 Канал подготовил открытки, характеризующие наши с вами истинные желания.

Внимание "Любовь – это отличный график на 14 февраля": перечень городов, которые будут со светом

Любовь – это вместе радоваться утреннему "хлопку"

Для каждого из нас идеальное утро – это то, которое начинается с "хлопка" у оккупантов. Ибо ничто так не греет душу, как мысли, что у россиян "подгорает".



Валентинка к 14 февраля / Коллаж 24 Канала

Любовь – это заботиться друг о друге в сложные времена

Война изменила наши ценности, но оставила место для любви. Забота друг о друге в сложные времена – лучший подарок, который мы можем предложить нашим родным.



Военные валентинки / Коллаж 24 Канала

Любовь – объединить судьбы в "военных декорациях"

Украинцы миролюбивая нация, умеющая любить искренне, преданно, до последнего вздоха. Война лишила нас страха и сомнений. Мы перестали откладывать на потом жизнь, а начали наслаждаться каждым днем. Даже в "военных декорациях" мы обретаем любовь и продолжаем наслаждаться любовью.

Ибо никто не способен отнять у нас волю и жажду жизни.



Военные валентинки / Коллаж 24 Канала

Любовь – это вместе радоваться статистике "черных пакетов"

И, конечно, мы едины в нашей цели – победить врага. Поэтому считать вместе ежедневную статистику от Генштаба – это теперь любимое занятие украинских пар.



Военные валентинки / Коллаж 24 Канала

Любовь – это вместе донатить на ВСУ

У нас за этот год прибавилось немало общих ритуалов. Один из них – донаты на ВСУ. Благодарность и поддержка наших защитников – это меньшее, что может сделать каждый из нас. Сборы на тепловизоры, "мавики", авто и амуницию – для нас это ежедневные "расходы", на которые мы не жалеем сбережений и готовы отказаться от подарка на 14 февраля, чтобы перевести эти средства в помощь бойцам.

Военные валентинки / Коллаж 24 Канала

Любовь – это общие мечты

Ну и, наконец, любовь – это общие мечты. И вот здесь настоящая "итс а метч". Потому что мечты у украинцев действительно часто совпадают. Никто не откажется от рассвета в Крыму на берегу Черного моря. Такая романтика не оставит спокойным сердце каждого украинца. И эта мечта уже в скором времени станет реальностью благодаря усилиям наших защитников.

Верим и готовимся к лучшему свиданию в мире уже скоро.

Военные валентинки / Коллаж 24 Канала

День Святого Рамштайна

В сети шутят, что в этом году украинцы ждут 14 февраля не потому, что День Валентина, а потому, что сегодня состоится новая встреча "Рамштайн". Настоящие украинцы ждут не цветы, валентинки или сладости, а танки, истребители и дальнобойные ракеты.

Коллеги из Spravdi тоже подготовили подборку открыток, и мы не можем не поделиться с вами этой любовью.

Военные валентинки / Коллажи Spravdi