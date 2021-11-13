Украинские ВМС провели тренировку в Черном море с кораблями НАТО: мощные фото
Источник:ВМС ВСУ
В акватории Черного моря корабли ВМС ВСУ провели тренировку типа PASSEX. К украинским морякам присоединились военные США, Турции и Румынии.
В маневрах задействовали флагман 6 флота Штатов – корабль управления Mount Whitney. В то же время привлекли американскую авиацию – патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет.
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В тренировках приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских Военно-морских сил – патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".
Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости с флотами Альянса,
– отметили в ВМС ВСУ.
Кроме этого, подобные меры поддерживают безопасность в Черном море, совершенствуют обученность экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций.
Во время тренировки в определенном районе отработали:
- элементы тактического маневрирования;
- тренировку по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов;
- освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства;
- тренировку по связи.
Украинские военные провели тренировку в Черном море с кораблями НАТО / ВМС ВСУ