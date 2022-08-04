Сборы состоятся 7 августа в 13:00 возле Шара желаний на набережной Днепра. Ассоциация семей защитников "Азовстали" призывает ООН и Красный Крест расследовать преступление в Еленовке и выполнить обязательства по защите жизни пленных военных, сообщает 24 канал.

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Люди не должны молчать об этой трагедии

Защитник Мариуполя, которому раненым удалось эвакуироваться с "Азовстали" на вертолете, назвал такую ситуацию трагедией для него лично. Он убежден, что люди не должны молчать.

Хочу, чтобы все люди выходили на улицы, не молчали об этом, чтобы все международные организации обратили внимание и начали действовать. У нас не так много времени на самом деле, чтобы освободить наших ребят из плена. Произошедшее в Еленовке только доказывает, что эти изверги считают себя абсолютно безнаказанными и думают, что могут делать абсолютно все,

– сказал он в комментарии 24 каналу.

Защитник призвал всех не молчать о том, что ежедневно боровшиеся люди отдавали жизнь и здоровье за целостность нашей страны, до сих пор находятся в плену. Мы должны спасти их и вернуть целыми и невредимыми.

"У каждого есть свои семьи, родители, жены, девушки, дети, братья и сестры. Каждый из них ждет и надеется на возвращение своих близких. Все международные организации должны показать решительные действия для того, чтобы как можно быстрее вернуть наших близких домой", – рассказал защитник.

Где и когда пройдут акции

Родные защитников "Азовстали" призвали максимально приобщиться к акциям в своем городе:

Киев – 4 августа, 18:00, сбор Софийская площадь.

– 4 августа, 18:00, сбор Софийская площадь. Львов – 5 августа, 19:00, сбор перед Оперным театром.

– 5 августа, 19:00, сбор перед Оперным театром. Кривой Рог – 6 августа, 10:30, сбор возле Казака Рога.

– 6 августа, 10:30, сбор возле Казака Рога. Житомир – 7 августа, 12:00, сбор возле кинотеатра "Октябрь".

– 7 августа, 12:00, сбор возле кинотеатра "Октябрь". Днепр – 7 августа, 13:00, сбор на набережной "Шар".

Благодаря героическому поступку защитников Украина усилилась

Акции в поддержку наших военнопленных пройдут во всех городах, а не только в Днепре. Родные защитников подчеркивают, что мы не можем забыть о них. Ведь защитники "Азовстали" героически оттягивали на себя большую часть российских военных для того, чтобы у Украины было время усилиться и выстроить оборону на других участках.

"Они по приказу сложили оружие и сдались в плен под гарантией Красного креста и ООН с тем, что их жизни будут сохранены. Теперь произошел этот теракт и мы не знаем, что будет дальше. Связи с ними нет никакого, понимания, что с ними происходит, тоже нет. Мы призываем Красный крест выполнять свою работу, показать, в каких условиях они находятся", – рассказала в комментарии 24 каналу жена одного из защитников.

Теракт в Еленовке

В конце июля во временно оккупированной Еленовке Донецкой области произошел теракт в местной колонии. Там россияне содержали украинских военнопленных. В результате трагедии 50 из них погибли, еще около 70 получили ранения. россия же во всем хотела обвинить Украину, но доказательства свидетельствуют против самого агрессора.

Теперь ООН запускает миссию по расследованию убийства украинских военнопленных в Еленовке. Организация хочет установить факты "обстрела" колонии, где они содержались. Об этом попросили и Украина и россия.

О наших военнопленных точно ничего не известно. Но после теракта оккупанты цинично заставили пленного командира 36-й отдельной бригады морской пехоты майора Сергея Волынского ("Волыну") комментировать это убийство украинских пленных. Бывший командир полка защитников Максим Жорин подчеркнул, что это очевидно фсб россии пытается давить на наших бойцов в плену.

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