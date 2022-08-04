Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Он подчеркнул, что это одна из постоянных информационных работ фсбшников в россии.

По теме Красный Крест не может гарантировать безопасность защитников "Азовстали" в российском плену

По его словам, фсбшники постоянно пытаются снимать какие-то видео с пленными или делать с ними определенные заявления, чтобы дискредитировать военных или "насытить" всем необходимым российское общество.

Они даже с азовцами это пытались сделать. Но то, что они выкладывают, больше работает против них, чем против наших защитников или Украины,

– считает Жорин.

Что касается последнего видео с "Волыной", то, по мнению экс-командира "Азова", к нему нужно относиться критически.

"Мы должны понимать, что даже если этот человек нам знаком, он сейчас находится в чрезвычайно сложном положении и не может говорить то, что хотел бы сказать", – добавил он.

Жорин объяснил, что он (пленник) не может говорить тех вещей, которые реально происходят. И все, что он может, это пытаться как-то маневрировать и не давать россиянам получить свой материал, и при этом сохранить свою жизнь.

Поэтому все эти видео, эти заявления, звучащие из россии или оккупированных территорий, на которых мы видим знакомых нам людей, пленных, им нельзя верить и нужно критически к этому относиться. Ведь в первую очередь эти люди должны выжить,

– ответил он.

Экс-командир "Азова" говорит, что то, что пленных заставили говорить, снимая эти видео, пусть остается россиянам. В то же время украинцы должны понимать, что домой нужно вернуть абсолютно всех и живыми.

Что известно о видео с "Волыной": главное

Российские оккупанты после убийства украинских военнопленных в Еленовке заставили пленного командира 36-й отдельной бригады морской пехоты майора Сергея Волынского ("Волыну") комментировать теракт.

Видео распространил пропагандист Андрей Руденко. На нем россиянин спросил воина, зачем убили украинских защитников, на что "Волына" ответил, что и сам не понимает зачем убивать ждущих обмена людей.

В ответ на манипулятивные вопросы "Волына" намекнул, что украинских воинов убили россияне , чтобы повлиять на психику и моральное состояние других пленных.

, чтобы повлиять на психику и моральное состояние других пленных. "Очень страшная трагедия произошла. Из нашего барака был виден желтый свет, разрыв. Мы слышали крики… Я думаю, эта ситуация повлияет и на психику находящихся в плену людей и на людей, которые могут попасть в плен. Будет страх и в участников событий, и у родных, и у близких", – сказал командир морпехов.

Жорин о трагедии в Еленовке и списках погибших: видео 24 канала



К слову, 29 июля в российских СМИ появилась информация об атаке на колонию в Еленовке, где оккупанты удерживали украинских военнопленных из "Азовстали". В россии заявили о гибели более 40 украинских пленных, еще 130 получили ранения.

В разведке пояснили, что Украина прорабатывает списки, которые россия обнародовала в одностороннем порядке, а также собирает данные из других источников.

Украинские разведчики информировали, что за теракт в Еленовке ответственны наемники из ЧВК "Вагнера". Также в разведке сообщили, что теракт в колонии – не случайность. Ведь 1 августа в Еленовку должна была приехать комиссия, чтобы проверить условия содержания военнопленных.