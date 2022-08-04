Про це 24 каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Він наголосив що це одна з постійних інформаційних робіт фсбшників у росії.

До теми Червоний Хрест не може гарантувати безпеку захисників "Азовсталі" у російському полоні

За його словами, фсбшники постійно намагаються знімати якісь відео з полоненими чи робити з ними певні заяви, щоб дискредитувати військових або "наситити" всім необхідним російське суспільство.

Вони навіть з азовцями це намагалися зробити. Але те, що вони викладають, більше працює проти них, ніж проти наших захисників чи України,

– вважає Жорін.

Що стосується останнього відео з "Волиною", то, на думку екскомандира "Азову", до нього треба ставитися критично.

"Ми маємо розуміти, що навіть якщо ця людина нам знайома, вона зараз перебуває у надзвичайно складному становищі і не може говорити те, що хотіла б сказати", - додав він.

Жорін пояснив, що він (полонений) не може говорити тих речей, які реально відбуваються. І все, що він може, це намагатися якось маневрувати та не давати росіянам отримати свій матеріал, і при цьому ще зберегти своє життя.

Тому всі ці відео, ці заяви, які лунають з росії чи окупованих територій, на яких ми бачимо знайомих нам людей, полонених, їм не можна вірити і треба критично до цього ставитися. Адже в першу ці люди мають вижити,

– відповів він.

Екскомандир "Азову" каже, що те, що полонених змусили говорити, знімаючи ці відео, нехай залишається росіянам. Водночас українці мають розуміти, що додому треба повернути абсолютно всіх, і живими.

Що відомо про відео з "Волиною": головне

Російські окупанти після вбивства українських військовополонених в Оленівці змусили полоненого командира 36-ї окремої бригади морської піхоти майора Сергія Волинського ("Волину") коментувати теракт.

Відео поширив пропагандист Андрій Руденко. На ньому росіянин запитав воїна, для чого вбили українських захисників, на що "Волина" відповів, що і сам не розуміє для чого вбивати людей, котрі чекали на обмін.

У відповідь на маніпулятивні питання "Волина" натякнув, що українських воїнів вбили росіяни , аби вплинути на психіку та моральний стан інших полонених.

, аби вплинути на психіку та моральний стан інших полонених. "Дуже страшна трагедія сталася. З нашого барака було видно жовте світло, розрив. Ми чули крики… Я думаю, ця ситуація вплине і на психіку людей, які перебувають у полоні, і на людей, які можуть потрапити в полон. Буде страх і в учасників подій, і у рідних, і у близьких", – сказав командир морпіхів.

Жорін про трагедію в Оленівці та списки загиблих: відео 24 каналу



До слова, 29 липня у російських ЗМІ з'явилася інформація про атаку на колонію в Оленівці, де окупанти утримували українських військовополонених з "Азовсталі". У росії заявили про загибель понад 40 українських полонених, ще 130 отримали поранення.

У розвідці пояснили, що Україна опрацьовує списки, які росія оприлюднила в односторонньому порядку, а також збирає дані з інших джерел.

Українські розвідники інформували, що за теракт в Оленівці відповідальні найманці з ПВК "Вагнера". Також у розвідці повідомили, що теракт в колонії – не випадковість. Адже 1 серпня в Оленівку мала приїхати комісія, щоб перевірити умови утримання військовополонених.