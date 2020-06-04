Пророссийские боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за минувшие сутки, 3 июня, они четыре раза обстреляли украинские позиции.

Огонь оккупанты вели из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом информирует штаб ООС.

Ранее Оккупанты ведут провокационные обстрелы всех трех участков разведения на Донбассе

Какие позиции обстреливал враг:

Неподалеку Павлополя – оккупанты стреляли дважды из БМП, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Широкино-российские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

Вблизи Богдановки – оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, потерь среди защитников результате вражеских обстрелов не было.

На вражеские атаки защитники дали достойный отпор. По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.



Оккупированные территории / Инфографика 24 канала