Украинские военные достойно ответили на атаки оккупантов: что известно о потерях врага
Пророссийские боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за минувшие сутки, 3 июня, они четыре раза обстреляли украинские позиции.
Огонь оккупанты вели из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом информирует штаб ООС.
Ранее Оккупанты ведут провокационные обстрелы всех трех участков разведения на Донбассе
Какие позиции обстреливал враг:
- Неподалеку Павлополя – оккупанты стреляли дважды из БМП, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Широкино-российские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
- Вблизи Богдановки – оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов.
К счастью, потерь среди защитников результате вражеских обстрелов не было.
На вражеские атаки защитники дали достойный отпор. По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.
От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.