Проросійські бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Так, за минулу добу, 3 червня, вони чотири рази обстріляли українські позиції.

Вогонь окупанти вели зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Про це інформує штаб ООС.

Раніше Окупанти ведуть провокаційні обстріли усіх трьох ділянок розведення на Донбасі

Які позиції обстрілював ворог:

Неподалік Павлополя – окупанти стріляли двічі з БМП, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Широкиного – російські найманці застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

Поблизу Богданівки – окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів.

На щастя, втрат серед захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

На ворожі атаки оборонці дали гідну відсіч. За даними розвідки, 3 червня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.



Окуповані території / Інфографіка 24 каналу