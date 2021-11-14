Пресс-служба 61 отдельной пехотной егерской бригады сообщила, что никакие люди, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Наши подразделения будут их уничтожать.

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В то же время российские СМИ распространили фейк, что украинские военные будут якобы уничтожать мигрантов. Украинские военные ответили.

Военные не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша воинская часть.

– говорится в сообщении.

61 отдельная пехотная егерская бригада: история

Разместили на границе Украины и Беларуси после учений "Запад-2017". Их провели Беларусь и Россия.

Эти учения Украина расценила как демонстрацию силы.

Целью пехотной егерской бригады является решение основных оперативно-тактических заданий, стоящих перед сухопутными войсками.

В частности, они могут действовать самостоятельно совместно с частями и подразделениями других видов ВСУ, а также в составе соединений.

Пост 61 отдельной пехотной егерской бригады:

Ко вниманию представителей СМИ!

Некоторые издания неверно подали и распространили сообщение от 13 ноября 2021 года.

Военнослужащие 61 ОПЕбр никак не будут применять оружие против мигрантов.

Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть.