Пресс-служба 61 отдельной пехотной егерской бригады сообщила, что никакие люди, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Наши подразделения будут их уничтожать.
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В то же время российские СМИ распространили фейк, что украинские военные будут якобы уничтожать мигрантов. Украинские военные ответили.
Военные не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша воинская часть.
– говорится в сообщении.
61 отдельная пехотная егерская бригада: история
- Разместили на границе Украины и Беларуси после учений "Запад-2017". Их провели Беларусь и Россия.
- Эти учения Украина расценила как демонстрацию силы.
- Целью пехотной егерской бригады является решение основных оперативно-тактических заданий, стоящих перед сухопутными войсками.
- В частности, они могут действовать самостоятельно совместно с частями и подразделениями других видов ВСУ, а также в составе соединений.
Пост 61 отдельной пехотной егерской бригады:
Ко вниманию представителей СМИ!
Некоторые издания неверно подали и распространили сообщение от 13 ноября 2021 года.
Военнослужащие 61 ОПЕбр никак не будут применять оружие против мигрантов.
Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть.