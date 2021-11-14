Пресслужба 61 окремої піхотної єгерської бригади повідомила, що жодні люди які можуть маскуватися під мігрантів, не потраплять на територію України. Наші підрозділи їх знищуватимуть.

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Водночас російські ЗМІ поширили фейк, що українські військові нібито знищуватимуть мігрантів. Українські військові відповіли.

Військові не застосовуватимуть зброю проти мігрантів. Разом з тим, під виглядом мігрантів можуть проникати диверсійно розвідувальні групи противника і саме для боротьби з ними призначена наша військова частина,

– мовиться у повідомленні.

61 окрема піхотна єгерська бригада: історія

На кордоні України та Білорусі розмістили після навчань "Запад-2017". Їх провели Білорусь та Росія.

Ці навчання Україна розцінила як демонстрацію сили.

Метою піхотної єгерської бригади є призначена для вирішення основних оперативно-тактичних завдань, що стоять перед сухопутними військами.

Зокрема, вони можуть діяти самостійно, спільно з частинами та підрозділами інших видів ЗСУ, а також у складі з'єднань.

Допис 61 окрема піхотної єгерської бригади:

До уваги представників ЗМІ!

Деякі видання невірно подали та поширили наше повідомлення від 13 листопада 2021 року.

Військовослужбовці 61 опєбр жодним чином не будуть застосовувати зброю проти мігрантів.

Разом з тим, під виглядом мігрантів можуть проникати диверсійно розвідувальні групи противника і саме для боротьби з ними призначена наша військова частина.