Украинские военные испытали ракетный комплекс "Корсар": он способен пробить броню танка
Украинские военные провели испытания легкого переносного ракетного комплекса "Корсар". Он с усовершенствованным прицелом, который значительно расширяет боевые возможности комплекса.
Испытания прошли на Черниговщине вблизи поселка Гончаровское, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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Что известно о ракетном комплексе "Корсар"
Украинский ЛПРК "Корсар" предназначен для стрельбы по неподвижным и подвижным бронированным целям.
Дальность стрельбы – до 2,5 километра.
Он может поражать цели с любыми видами и типами брони:
- танки,
- бронетранспортеры,
- скоростные десантные катера,
- вертолеты,
- беспилотники.
Испытания ракетного комплекса "Корсар" / Генштаб ВСУ
"Во время испытаний были задействованы боевые расчеты, прошедшие соответствующую подготовку, от командования Сухопутных войск ВСУ, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, наряду с теоретическими навыками, отработали практические пуски ракет", – отметили в Генштабе ВСУ.
Испытания ракетного комплекса "Корсар" / Генштаб ВСУ
Для определения эффективного распознавания цели и точности ее поражения пуски ракет были осуществлены как в светлое, так и в темное время суток.