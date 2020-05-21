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Украинские военные испытали ракетный комплекс "Корсар": он способен пробить броню танка

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Испытания ракетного комплекса "Корсар"
Испытания ракетного комплекса "Корсар" / Генеральный штаб ЗСУ

Украинские военные провели испытания легкого переносного ракетного комплекса "Корсар". Он с усовершенствованным прицелом, который значительно расширяет боевые возможности комплекса.

Испытания прошли на Черниговщине вблизи поселка Гончаровское, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Что известно о ракетном комплексе "Корсар"

Украинский ЛПРК "Корсар" предназначен для стрельбы по неподвижным и подвижным бронированным целям.

Дальность стрельбы – до 2,5 километра.

Он может поражать цели с любыми видами и типами брони:

  • танки,
  • бронетранспортеры,
  • скоростные десантные катера,
  • вертолеты,
  • беспилотники.


Испытания ракетного комплекса "Корсар" / Генштаб ВСУ

"Во время испытаний были задействованы боевые расчеты, прошедшие соответствующую подготовку, от командования Сухопутных войск ВСУ, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, наряду с теоретическими навыками, отработали практические пуски ракет", – отметили в Генштабе ВСУ.


Испытания ракетного комплекса "Корсар" / Генштаб ВСУ

Для определения эффективного распознавания цели и точности ее поражения пуски ракет были осуществлены как в светлое, так и в темное время суток.

 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные силы Украины
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