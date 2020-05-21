Українські військові випробували ракетний комплекс "Корсар": він здатен пробити броню танка
Українські військові здійснили випробування легкого переносного ракетного комплексу "Корсар". Він з удосконаленим прицілом, який значно розширює бойові можливості комплексу.
Випробування відбулися на Чернігівщині поблизу селища Гончарівське, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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Що відомо про ракетний комплекс "Корсар"
Український ЛПРК "Корсар" призначений для стрільби по нерухомих та рухомих броньованих цілях.
Дальність стрільби – до 2,5 кілометрів
Він може уражати цілі з будь-якими видами і типами броні:
- танки,
- бронетранспортери,
- швидкісні десантні катери,
- доти,
- вертольоти,
- безпілотники.
"Під час випробувань були задіяні бойові розрахунки, які пройшли відповідну підготовку, від командування Сухопутних військ ЗСУ, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та Морської піхоти ВМС. Оператори розрахунків, поряд з теоретичними навичками, відпрацювали практичні пуски ракет", – відзначили у Генштабі ЗСУ.
Випробування ракетного комплексу "Корсар" / Генштаб ЗСУ
Для визначення ефективного розпізнавання цілі та точності її ураження пуски ракет було здійснено як в світлу, так і в темну пору доби.