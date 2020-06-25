Россия использует на Донбассе свои новейшие военные разработки, которые доставляют немало хлопот украинским военным. Но и наши защитники могут справиться с этим, одним ракетным ударом уничтожив их.

Так произошло и с переносной станцией наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1". Ее уничтожили бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила, а попадание ракеты записали на видео и выложили в фейсбук.

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"Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", – говорится в описании к видео.

Украинские военные установили место расположения этой станции, после чего нанесли прицельный удар из ПТУР. Момент попадания и уничтожения ПСНР-8 "Кредо-М1" можно увидеть на видео.

Видео уничтожения ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства украинскими бойцами