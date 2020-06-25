Росія використовує на Донбасі свої новітні військові розробки, які завдають чимало клопоту українським військовим. Але і наші захисники можуть дати з цим раду, одним ракетним ударом знищивши її.

Так сталося і з переносною станцією наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1". Її знищили бійці 24 ОМБр імені короля Данила, а влучання ракети записали на відео та виклали в фейсбук.

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"Дана станція дозволяла ворогу не тільки автоматично виявляти і визначати координати наших технічних засобів та підрозділів, а й вести точне корегування артилерійського вогню по них. Саме за допомогою цієї станції російські найманці здійснювали прицільні обстріли наших позицій", – йдеться в описі до відео.

Українські військові встановили місце розташування цієї станції, після чого завдали прицільного удару з ПТКР. Момент влучання та знищення ПСНР-8 "Кредо-М1" можна побачити на відео.

Відео знищення ПСНР-8 "Кредо-М1" російського виробництва українськими бійцями