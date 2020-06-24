Басейн і зимовий сад: розкішний особняк, що віджав собі ватажок бойовиків Пушилін – фото, відео
Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін разом із сім’єю проживає у Донецьку в розкішному особняку. А відібрав він це помешкання у його законного власника – бізнесмена Сергія Хановича.
Детальніше про будинок, який захопив Пушилін
За словами Хановича, мовиться про приватний будинок на вулиці Солов'яненка 10/12, в районі парку Щербакова. Про це бізнесмен розповів у коментарі телеканалу ДІМ.
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За його словами, цей будинок є дуже великим, а його площа становить понад 1,5 тисячі квадратних метри.
Водночас має будинок:
- великий зимовий сад,
- басейн,
- джакузі,
- спортзал,
- гаражі,
- заправні станції.
"Тепер усім цим користується Пушилін. А володію я, юридично, згідно із законом України", – зауважив бізнесмен.
Площа будинку становить понад 1,5 тисячі квадратних метри / Скриншот відео
Як бойовики заволоділи будинком
Ханович додає, спочатку охорона йому доповідала, що біля будинку впродовж декількох днів чергує якась машина. А коли до неї підійшли, люди всередині мовчали.
"Ми пробили, що це за машина. Виявилося, що це машина їхнього так званого першого відділку. Це страшний відділок, з яким ніхто не захотів зв'язуватися", – розповів підприємець.
Потім, продовжує Ханович, приїхали озброєні люди на декількох машинах, з БТРом, сказали, що їм потрібно обшукати будинок, оскільки у них є підозра, що в будинку перебуває труп. Їх впустили в будинок, відкрили та пройшли разом з ними та показали, що жодних там трупів немає.
Вони кажуть, що все одно цей будинок тепер опечатано, ми будемо проводити слідчі дії. А буквально на другий день туди в'їхав Пушилін,
– розповів бізнесмен.
За словами власника будинку, він лише юридично володіє нерухомістю, натомість усім користується Пушилін / Скриншот відео
Загалом внаслідок дій бойовиків він втратив багато об'єктів бізнесу, зокрема готельно-розважальний комплекс "Ліверпуль". А з будинку окупанти як особисті речі, так і офотографії кудись вивезли.
"Речі, фотографії – те, що їм зовсім не потрібно. Але коли вони з кутів будинку, з парканів позбивали мої ініціали, то я зрозумів, що це вже надовго", – підсумував чоловік.
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Дивіться відео про будинок, в якому живе ватажок бойовиків Пушилін
Основні факти з біографії Дениса Пушиліна
- Свого часу він брав участь у сепаратистських акціях на Донеччині, під час яких закликав до "проголошення незалежності Донеччини" та приєднання до РФ.
- Врешті, сам себе проголосив заступником самопроголошеного губернатора Донеччини Павла Губарєва.
- З 2017 року відповідав також за інтеграцію Донбасу з Росією.
- Став "очільником" так званої "ДНР" у 2018 році після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка.
- За інформацією бойовиків, на так званих "виборах" за нього свої голоси віддали 60,85% виборців окупованої Донеччини. Водночас на "парламентських виборах" перемогла його партія – рух "Донецька респубіка" (72,5% голосів).