Проросійські бойовики щодня продовжують обстрілювати Донбас. Від початку 2020 року на окупованих територіях загинули 6 цивільних, а ще 42 – отримали поранення.

З початку року окупанти знищили 90 цивільних об’єктів, включаючи навчальні заклади, будинки, квартири та магазини, а також об’єкти електрогазової інфраструктури, заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, повідомляє Укрінформ.

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Наслідки війни у 2020

Проросійські бойовики у 2020 році уже порушили режим тиші понад 91 тисячу разів.

Окрім того, ще десятки повідомлень про цивільні жертви та пошкодження об’єктів перебувають на стадії підтвердження.

Цимбалюк заявив, що українські військові продовжують захищати свою землю від незаконних збройних формувань, якими керує та яких озброює і фінансує Росія. Лише минулого тижня порушення режиму припинення вогню збільшилося на 90%.

Все це – прямі результати розпочатого Росією конфлікту, який триває вже понад 6 років,

– наголосив Євгеній Цимбалюк.

Очільник української місії при ОБСЄ додав, що Україна не хоче жодного дня продовження війни на Донбасі і робить все можливе, щоб її зупинити. Натомість Росія продовжує ухилятися від своєї відповідальності.

Зауважимо, що у 2019 році на Донбасі загинули 26 цивільних, ще 140 осіб зазнали поранень.

Скільки військових загинуло у 2020 році? Окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбасі, порушуючи мінські домовленості. Від початку 2020 року загинули вже 55 героїв. Останнім був 25-річний старший матрос ВМС ЗСУ Ілля Струк.



Повний список загиблих героїв у 2020 році – Окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбасі, порушуючи мінські домовленості. Від початку 2020 року загинули вже 55 героїв. Останнім був 25-річний старший матрос ВМС ЗСУ Ілля Струк.Повний список загиблих героїв у 2020 році – за посиланням.



Карта окупованих територій / 24 канал