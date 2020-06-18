Сколько мирных жителей погибло на Донбассе с начала года
Пророссийские боевики ежедневно продолжают обстреливать Донбасс. С начала 2020 года на оккупированных территориях погибли 6 гражданских, а еще 42 – получили ранения.
С начала года оккупанты уничтожили 90 гражданских объектов, включая учебные заведения, дома, квартиры и магазины, а также объекты электрогазовой инфраструктуры, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Укринформ.
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Последствия войны в 2020
Пророссийские боевики в 2020 году уже нарушили режим тишины более 91 тысячи раз.
Кроме того, еще десятки сообщений о гражданских жертвах и повреждениях объектов находятся на стадии подтверждения.
Цымбалюк заявил, что украинские военные продолжают защищать свою землю от незаконных вооруженных формирований, которыми руководит, которые вооружает и финансирует Россия. Только на прошлой неделе нарушения режима прекращения огня увеличилось на 90%.
Все это – прямые результаты начатого Россией конфликта, который продолжается уже более 6 лет,
– отметил Евгений Цымбалюк.
Глава украинской миссии при ОБСЕ добавил, что Украина не хочет ни дня продолжения войны на Донбассе и делает все возможное, чтобы ее остановить. Зато Россия продолжает уклоняться от своей ответственности.
Заметим, что в 2019 году на Донбассе погибли 26 гражданских, еще 140 человек получили ранения.
Сколько военных погибло в 2020 году?Оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе, нарушая минские договоренности. От начала 2020 года погибли уже 55 героев. Последним был 25-летний старший матрос ВМС ВСУ Илья Струк.
Полный список погибших героев в 2020 году – по ссылке.