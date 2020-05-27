Твіттер ватажка бойовиків Пушиліна зламали: він начебто вибачився за обстріли

Так званому "главі ДНР" Денису Пушиліну зламали акаунт у твіттері. Він начебто висловив співчуття жителям Донбасу, які постраждали від обстрілу бойовиками житлового кварталу.

Який допис з’явився у твіттері ватажка бойовиків

Пушилін підтвердив, що його твіттер зламали, російському пропагандисту, повідомляє 24 канал.

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Співчуваю постраждалим жителям Донбасу за неузгоджений обстріл житлових кварталів нашими підрозділами,

– нібито написав Пушилін.

У дописі Пушилін чи той, хто зламав його акаунт, пообіцяв взяти під особистий контроль факти порушення мінських домовленостей озброєними силами "ДНР".

Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР! pic.twitter.com/JgB3mldZ8z — Пушилин Денис (@pushilindenis) May 27, 2020

До слова, це не перший випадок злому твіттера бойовика.

Що відомо про Дениса Пушиліна