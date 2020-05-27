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Твіттер ватажка бойовиків Пушиліна зламали: він начебто вибачився за обстріли

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Твіттер ватажка бойовиків Пушиліна зламали
Твіттер ватажка бойовиків Пушиліна зламали / Фото з відкритих джерел

Так званому "главі ДНР" Денису Пушиліну зламали акаунт у твіттері. Він начебто висловив співчуття жителям Донбасу, які постраждали від обстрілу бойовиками житлового кварталу.

Який допис з’явився у твіттері ватажка бойовиків

Пушилін підтвердив, що його твіттер зламали, російському пропагандисту, повідомляє 24 канал.

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Співчуваю постраждалим жителям Донбасу за неузгоджений обстріл житлових кварталів нашими підрозділами,
– нібито написав Пушилін.

У дописі Пушилін чи той, хто зламав його акаунт, пообіцяв взяти під особистий контроль факти порушення мінських домовленостей озброєними силами "ДНР".

До слова, це не перший випадок злому твіттера бойовика. 

Що відомо про Дениса Пушиліна

  • Один із ватажків проросійських бойовиків, які діють на території окупованих районів Донеччини.
  • Брав участь у сепаратистських акціях на Донеччині та закликав до "проголошення незалежності Донеччини" та приєднання до РФ.
  • Врешті, сам себе проголосив заступником самопроголошеного губернатора Донеччини Павла Губарєва.
  • З 2017 року відповідав також за інтеграцію Донбасу з Росією.
  • Став "главою" так званої "ДНР" у 2018 році після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка.
Автор: Олег Терещенко
Теги: Україна – Росія Інтернет Новини Донецька Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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