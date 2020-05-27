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Твиттер главаря боевиков Пушилина взломали: он якобы извинился за обстрелы

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Твіттер ватажка бойовиків Пушиліна зламали
Твіттер ватажка бойовиків Пушиліна зламали / Фото з відкритих джерел

Так называемому "главе ДНР" Денису Пушилину взломали аккаунт в Твиттере. Он якобы выразил соболезнования жителям Донбасса, пострадавшим от обстрела боевиками жилого квартала.

Какое сообщение появилось в твиттере главаря боевиков

Пушилин подтвердил, что его твиттер взломали, российскому пропагандисту, сообщает 24 канал.

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Сочувствую пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями,
– якобы написал Пушилин.

В заметке Пушилин или тот, кто взломал его аккаунт, пообещал взять под личный контроль факты нарушения минских договоренностей вооруженными силами "ДНР".

К слову, это не первый случай взлома твиттера боевика.

Что известно о Денисе Пушилине

  • Один из главарей пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донбасса.
  • Участвовал в сепаратистских акциях на Донетчине, призвал к "провозглашению независимости Донетчины" и присоединению к РФ.
  • В итоге сам себя провозгласил заместителем самопровозглашенного губернатора Донетчины Павла Губарева.
  • С 2017 года отвечал также за интеграцию Донбасса с Россией.
  • Стал "главой" так называемой "ДНР" в 2018 году после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.
Автор: Олег Терещенко
Теги: Украина – Россия Интернет Новости Донецка Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости политики Новости Украины
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