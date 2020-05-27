Твиттер главаря боевиков Пушилина взломали: он якобы извинился за обстрелы

Так называемому "главе ДНР" Денису Пушилину взломали аккаунт в Твиттере. Он якобы выразил соболезнования жителям Донбасса, пострадавшим от обстрела боевиками жилого квартала.

Какое сообщение появилось в твиттере главаря боевиков

Пушилин подтвердил, что его твиттер взломали, российскому пропагандисту, сообщает 24 канал.

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Сочувствую пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями,

– якобы написал Пушилин.

В заметке Пушилин или тот, кто взломал его аккаунт, пообещал взять под личный контроль факты нарушения минских договоренностей вооруженными силами "ДНР".

Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР! pic.twitter.com/JgB3mldZ8z — Пушилин Денис (@pushilindenis) May 27, 2020

К слову, это не первый случай взлома твиттера боевика.

Что известно о Денисе Пушилине