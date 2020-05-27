Твиттер главаря боевиков Пушилина взломали: он якобы извинился за обстрелы
Так называемому "главе ДНР" Денису Пушилину взломали аккаунт в Твиттере. Он якобы выразил соболезнования жителям Донбасса, пострадавшим от обстрела боевиками жилого квартала.
Какое сообщение появилось в твиттере главаря боевиков
Пушилин подтвердил, что его твиттер взломали, российскому пропагандисту, сообщает 24 канал.
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Сочувствую пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями,
– якобы написал Пушилин.
В заметке Пушилин или тот, кто взломал его аккаунт, пообещал взять под личный контроль факты нарушения минских договоренностей вооруженными силами "ДНР".
К слову, это не первый случай взлома твиттера боевика.
Что известно о Денисе Пушилине
- Один из главарей пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донбасса.
- Участвовал в сепаратистских акциях на Донетчине, призвал к "провозглашению независимости Донетчины" и присоединению к РФ.
- В итоге сам себя провозгласил заместителем самопровозглашенного губернатора Донетчины Павла Губарева.
- С 2017 года отвечал также за интеграцию Донбасса с Россией.
- Стал "главой" так называемой "ДНР" в 2018 году после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.