Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин вместе с семьей проживает в Донецке в роскошном особняке. А отобрал он это помещение у его законного владельца – бизнесмена Сергея Хановича.

Подробнее о доме, который захватил Пушилин

По словам Хановича, говорится о частном доме на улице Соловьяненко 10/12, в районе парка Щербакова. Об этом бизнесмен рассказал в комментарии телеканалу ДОМ.

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По его словам, этот дом является очень большим, а его площадь составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.

В то же время дом имеет:

большой зимний сад,

бассейн,

джакузи,

спортзал,

гаражи,

заправочные станции.

"Теперь всем этим пользуется Пушилин. А владею я, юридически, согласно закону Украины", – отметил бизнесмен.



Площадь дома составляет более 1,5 тысячи квадратных метров / Скриншот из видео

Как боевики завладели домом

Ханович добавляет, сначала охрана ему докладывала, что возле дома на протяжении нескольких дней дежурит какая-то машина. А когда к ней подошли, люди внутри молчали.

"Мы пробили, что это за машина. Оказалось, что это машина их так называемого первого отделения. Это страшный участок, с которым никто не захотел связываться", – рассказал предприниматель.

Затем, продолжает Ханович, приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, поскольку у них есть подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли и прошли вместе с ними и показали, что никаких там трупов нет.

Они говорят, что все равно этот дом теперь опечатан, мы будем проводить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин,

– рассказал бизнесмен.



По словам владельца дома, он лишь юридически владеет недвижимостью, между тем всем пользуется Пушилин / Скриншот из видео

В общем в результате действий боевиков он потерял много объектов бизнеса, в частности, гостинично-развлекательный комплекс "Ливерпуль". А из дома как личные вещи, так и офотографии оккупанты куда-то вывезли.

"Вещи, фотографии – то, что им совсем не нужно. Но когда они с углов дома, с заборов посбивали мои инициалы, я понял, что это уже надолго", – подытожил мужчина.

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Смотрите видео о доме, в котором живет главарь боевиков Пушилин

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