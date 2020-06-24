Бассейн и зимний сад: роскошный особняк, который отжал себе главарь боевиков Пушилин – фото
Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин вместе с семьей проживает в Донецке в роскошном особняке. А отобрал он это помещение у его законного владельца – бизнесмена Сергея Хановича.
Подробнее о доме, который захватил Пушилин
По словам Хановича, говорится о частном доме на улице Соловьяненко 10/12, в районе парка Щербакова. Об этом бизнесмен рассказал в комментарии телеканалу ДОМ.
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По его словам, этот дом является очень большим, а его площадь составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.
В то же время дом имеет:
- большой зимний сад,
- бассейн,
- джакузи,
- спортзал,
- гаражи,
- заправочные станции.
"Теперь всем этим пользуется Пушилин. А владею я, юридически, согласно закону Украины", – отметил бизнесмен.
Площадь дома составляет более 1,5 тысячи квадратных метров / Скриншот из видео
Как боевики завладели домом
Ханович добавляет, сначала охрана ему докладывала, что возле дома на протяжении нескольких дней дежурит какая-то машина. А когда к ней подошли, люди внутри молчали.
"Мы пробили, что это за машина. Оказалось, что это машина их так называемого первого отделения. Это страшный участок, с которым никто не захотел связываться", – рассказал предприниматель.
Затем, продолжает Ханович, приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, поскольку у них есть подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли и прошли вместе с ними и показали, что никаких там трупов нет.
Они говорят, что все равно этот дом теперь опечатан, мы будем проводить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин,
– рассказал бизнесмен.
По словам владельца дома, он лишь юридически владеет недвижимостью, между тем всем пользуется Пушилин / Скриншот из видео
В общем в результате действий боевиков он потерял много объектов бизнеса, в частности, гостинично-развлекательный комплекс "Ливерпуль". А из дома как личные вещи, так и офотографии оккупанты куда-то вывезли.
"Вещи, фотографии – то, что им совсем не нужно. Но когда они с углов дома, с заборов посбивали мои инициалы, я понял, что это уже надолго", – подытожил мужчина.
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Смотрите видео о доме, в котором живет главарь боевиков Пушилин
Основные факты из биографии Дениса Пушилина
- В свое время он принимал участие в сепаратистских акциях на Донбассе, во время которых призвал к "провозглашению независимости Донбасса и присоединению к РФ".
- Наконец, сам себя провозгласил заместителем самопровозглашенного губернатора Донетчины Павла Губарева.
- С 2017 года отвечал также за интеграцию Донбасса с Россией.
- Стал "главой" так называемой "ДНР" в 2018 году после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.
- По информации боевиков, на так называемых "выборах" за него свои голоса отдали 60,85% избирателей оккупированной Донетчины. В то же время на "парламентских выборах" победила его партия-движение "Донецкая Республика" (72,5% голосов).