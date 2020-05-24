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Украинские военные нанесли прицельный удар по врагу, который их обстреливал: видео попадания

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Обстрел позиций боевиков
Обстрел позиций боевиков / Кадр из видео

Украинские военные готовы отвечать на обстрелы российских оккупационных войск своим прицельным огнем. Необходимые возможности у них для этого есть.

Одно из таких наказаний для оккупантов опубликовал волонтер Роман Доник на своей странице в фейсбук.

Примечательно За сутки украинские военные уничтожили четырех оккупантов и еще семерых ранили

На нем изображены моменты попадания в позиции боевиков, обосновавшихся за деревьями. Именно оттуда, по словам волонтера, они и осуществляли обстрелы.

Видео было снято на дрон, його передали украинским военным. Кроме того, именно благодаря таким дронам украинские военные имеют возможность наносить прицельный огонь по противнику после их провокаций.

Смотрите видео момента попадания в позиции российских оккупационных войск

Где именно был совершен огонь по российским оккупационным войскам – не указано.

карта окупованих території Донецької та Луганської областей

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Война на Донбассе
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