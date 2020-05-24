Українські військові завдали прицільного удару по ворогу, який їх обстрілював: відео влучання

Українські військові готові відповідати на обстріли російських окупаційних військ своїй прицільним вогнем. Необхідні можливості у них для цього є.

Одне з таких покарань для окупантів опублікував волонтер Роман Донік на своїй сторінці в фейсбук.

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На ньому зображено моменти влучання в позиції бойовиків, які облаштувалися за деревами. Саме звідти, за словами волонтера, вони й здійснювали обстріли.

Саме відео було знято на дрон, яке передали українським військовим. Окрім того, саме завдяки таким дронам українські військові мають можливість завдавати прицільного вогню по ворогу після їх провокацій.

Дивіться відео моменту влучання в позиції російських окупаційних військ

Де саме було здійснено вогонь у відповідь по російських окупаційних військах – не вказано.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

