За добу українські військові знищили чотирьох окупантів і ще сімох поранили

За минулу добу по військових Збройних сил України завдали 11 обстрілів. Наші захисники відважн озахищалися і змогли знищити чотирьох проросійських бойовиків і ще сімох поранили.

Окупанти і надалі використовують заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи, міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. Про це повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил на сторінці у фесбуці.

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Де стріляли окупанти

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

ворог тричі обстрілював околиці Кам’янки : зранку із використанням ручних протитанкових гранатометів, а пообіді та з настанням темряви – із артилерійських систем калібру 122 міліметри, використавши 32 артилерійських снаряди;

: зранку із використанням ручних протитанкових гранатометів, а пообіді та з настанням темряви – із артилерійських систем калібру 122 міліметри, використавши 32 артилерійських снаряди; біля Авдіївки та двічі поблизу Гнутового противник задіяв 120-міліметрові міномети;

та двічі поблизу противник задіяв 120-міліметрові міномети; неподалік Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поруч з Верхньоторецьким застосовували снайперську зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

біля Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів.

російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів. неподалік населених пунктів Сизе та Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь по наших позиціях з 82-міліметрових мінометів.

Внаслідок обстрілів один військовий Об'єднаних сил отримав поранення. Проте, на щастя, втрат серед українських воїнів на Донбасі за цю добу немає.

На жаль, не кожна доба цієї неоголошеної війни минає без втрат для українських військових. Лише за 2020 рік Україна втратила 52 героїв. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.

Втім, для ворога доба не минула спокійно: за даними розвідки, наші воїни знищили чотирьох російських окупантів та щонайменше сімох поранили.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу