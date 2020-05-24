За сутки украинские военные уничтожили четырех оккупантов и еще семерых ранили

За минувшие сутки по военным Вооруженных сил Украины нанесли 11 обстрелов. Наши защитники отважно защищались и смогли уничтожить четверых пророссийских боевиков и еще семерых ранили.

Оккупанты и в дальнейшем используют запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы, минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил на странице в Фесбуке.

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Где стреляли оккупанты

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

враг трижды обстреливал окрестности Каменки : утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, использовав 32 артиллерийских снаряда;

: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, использовав 32 артиллерийских снаряда; возле Авдеевки и дважды вблизи Гнутового противник применил 120-миллиметровые минометы;

и дважды вблизи противник применил 120-миллиметровые минометы; неподалеку Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

возле Майорского российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.

российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров. неподалеку населенных пунктов Сизое и Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82-миллиметровых минометов.

Вследствие обстрелов один военный Объединенных сил получил ранения. Однако, к счастью, потерь среди украинских воинов на Донбассе за эти сутки нет.

К сожалению, не каждые сутки этой необъявленной войны проходят без потерь для украинских военных. Только за 2020 год Украина потеряла 52 героя. С их именами и историями можно ознакомиться по ссылке.

Впрочем, для врага сутки не прошли спокойно: по данным разведки, наши воины уничтожили четверых российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала