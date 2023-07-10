Министр обороны Украины Алексей Резников показал станцию радиоэлектронной разведки украинского производства РПС-7 "Ингул". По его словам, она способна обнаруживать вражеские радары, системы противовоздушной обороны и самолеты на большом расстоянии.
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Украинские военные тестируют РПС-7 "Ингул"
Резников подчеркнул, что получение этой информации критически важно для украинской артиллерии, которая преследует российскую военную технику.
Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 "Ингул": смотрите видео
В настоящее время станция проходит испытание у одной из бригад Сил обороны, прежде чем ее можно будет официально поставить в украинскую армию. Тестовое изделие было предоставлено производителем бесплатно.
Технические характеристики изделия не раскрываются. Алексей Резников подчеркнул, что РПС-7 "Ингул" – это легкая и компактная конструкция. По его словам, подобные мобильные комплексы нужны Силам обороны Украины.
В видео, опубликованном Резниковым, отмечается, что станция "увидела" вражеские Ил-20 на расстоянии в 250 километров. Также она фиксировала Ил-22 и работу вражеского РЛС "Зоопарк".
Для сравнения, станция "Пластун-РП-3000" может засекать цели на расстоянии до 15 километров.
По словам одного из представителей производителя, станция засекала работу тактической авиации врага в условиях подавления GPS-сигналов.
Кроме этого, в видео говорится, что станция засекала работу ЗРК "Оса" и "Тор", которые пытались уничтожить силами 44 отдельной артиллерийской бригады.
Резников заявил о необходимости реформирования украинского ОПК
- Министр обороны Украины Алексей Резников предложил составляющие концепции реформирования оборонного комплекса Украины.
- По его словам, украинский ОПК должен стать одним из локомотивов достижения цели "ВВП – 1 триллион долларов".
- Для этого, как сказал Резников, Украине необходима новая стратегия развития ОПК, которая должна учитывать мировые тренды и экономические факторы. По его мнению, украинский ОПК должен стать одним из драйверов экономики.