Украинские военные продолжают прикрывать границу с Беларусью, - Генштаб

В войне, которую начала Россия в Украине, есть опасность со стороны Беларуси. Именно поэтому наши защитники прикрывают границу с этим государством.

В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации по российскому вторжению. Мы активно боремся и защищаемся по всем направлениям наступления врага.

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Вместе с тем, продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

В Северщине, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова,

– заявили в Генштабе.

Кроме того, украинские защитники делают все, чтобы сдерживать продвижение врага в направлении Киева.

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