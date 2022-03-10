Украинские военные продолжают прикрывать границу с Беларусью, - Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
В войне, которую начала Россия в Украине, есть опасность со стороны Беларуси. Именно поэтому наши защитники прикрывают границу с этим государством.
В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации по российскому вторжению. Мы активно боремся и защищаемся по всем направлениям наступления врага.
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Вместе с тем, продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.
В Северщине, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова,
– заявили в Генштабе.
Кроме того, украинские защитники делают все, чтобы сдерживать продвижение врага в направлении Киева.
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