Украинские военные продолжают радовать танцами в ожидании российских танков

Украинские военные не теряют боевого настроения и поднимают его обычным гражданам. На этот раз защитники выложили видео, где они танцуют с оружием на руках.

Украинские защитники не впервые радуют украинцев своими танцами – регулярно соцсети пополняются веселыми движениями наших военных.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

В этот раз двое украинских служащих зажигательно танцевали с оружием в руках.

Когда так долго ждал и наконец-то на горизонте появился проклятый российский танк,

– говорится в сообщении под видео.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!