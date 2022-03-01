Украинские военные продолжают радовать танцами в ожидании российских танков
1 марта 2022 , 23:46Читати новину українською
Источник:Верховная рада Украины
Украинские военные не теряют боевого настроения и поднимают его обычным гражданам. На этот раз защитники выложили видео, где они танцуют с оружием на руках.
Украинские защитники не впервые радуют украинцев своими танцами – регулярно соцсети пополняются веселыми движениями наших военных.
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В этот раз двое украинских служащих зажигательно танцевали с оружием в руках.
Когда так долго ждал и наконец-то на горизонте появился проклятый российский танк,
– говорится в сообщении под видео.
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