Украинские военные ранили троих российских оккупантов, потерь среди защитников нет

Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. На это они получили достойный ответ с украинской стороны.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

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Обстрелы враг осуществлял неподалеку от Богдановки, Красногоровки, Тарамчука, Водяного, Новотошковского, Крымского и Орехова.

"На все случаи агрессивных действий российских наемников подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили вражескую активность", – сообщили в штабе ООС.

Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было. Между тем, по данным разведки, 19 мая наши воины ранили троих российских оккупантов.



Карта оккупированных территорий Украины / Инфографика 24 канала