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Украинские военные ранили троих российских оккупантов, потерь среди защитников нет

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Война на Донбассе
Война на Донбассе / Час

Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. На это они получили достойный ответ с украинской стороны.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

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Обстрелы враг осуществлял неподалеку от Богдановки, Красногоровки, Тарамчука, Водяного, Новотошковского, Крымского и Орехова.

"На все случаи агрессивных действий российских наемников подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили вражескую активность", – сообщили в штабе ООС.

Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было. Между тем, по данным разведки, 19 мая наши воины ранили троих российских оккупантов.

карта окупованих територій
Карта оккупированных территорий Украины / Инфографика 24 канала

Автор: Игорь Садженица
Теги: Война на Донбассе Новости Украины
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