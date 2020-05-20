Українські військові поранили трьох російських окупантів, втрат серед наших захисників немає
Збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. На це вони отримали гідну відповідь з української сторони.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.
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Обстріли ворог здійснював неподалік Богданівки, Красногорівки, Тарамчука, Водяного, Новотошківського, Кримського та Оріхового..
"На усі випадки агресивних дій російських найманців підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність", – повідомили в штабі ООС.
Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Натомість, за даними розвідки, 19 травня наші воїни поранили трьох російських окупантів.