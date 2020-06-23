Украинские военные резко ответили на провокации оккупантов: двое убитых и трое раненых
Российские оккупационные войска 22 июня 16 раз нарушили режим тишины. Получив огонь в ответ, в результате чего погибли по меньшей мере двое захватчиков, 23 июня они прекратили обстрелы.
22 июня враг активно применял запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом говорится в отчете Штаба ООС.
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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков", – сообщили украинские военные.
Получив адекватный ответ на свои провокации, с начала суток 23 июня российские вооруженные формирования активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.