Російські окупаційні війська 22 червня 16 разів порушили режим тиші. Отримавши вогонь у відповідь, внаслідок чого загинуло щонайменше двоє загарбників, 23 червня вони припинили обстріли.

22 червня ворог активно застосовував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Про це йдеться у звіті Штабу ООС.

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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою активність. За даними розвідки, 22 червня наші захисники знищили двох та поранили трьох загарбників", – повідомили українські військові.

Отримавши адекватну відповідь на свої провокації, від початку доби 23 червня російські збройні формування активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал

