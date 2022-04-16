Украинские военные на руинах исполнили "Ой, у лузі червона калина"

Украинские военные эффектно исполнили песню "Ой у лузі червона калина". Видео записали на фоне здания, которое уничтожили российские оккупанты.

Гимн Украинских сечевых стрельцов исполнил один из военных оркестров.

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Красивый ролик дополнили кадрами работы Вооруженных сил и волонтеров. Именно благодаря этим мужчинам и женщинам Украина героически противостоит российским оккупантам.

Как военные спели "Ой у лузі червона калина": смотрите видео

Напомним, недавно 21-летняя украинка Елизавета спела "Ой у лузі червону калину" в Вильнюсе. К ней присоединились аж 300 литовцев.

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