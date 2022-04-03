Украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-34

Утром, 3 апреля, украинским военным удалось сбить еще один российский самолет. Это был истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Господин Игнат не уточнил, где именно удалось подбить истребитель-бомбардировщик. Но, по данным советника главы МВД Антона Геращенко, произошло это в Харьковской области.

Сейчас продолжаются поиски российского пилота.

Добавим, стоимость одного истребителя-бомбардировщика Су-34 – около 36 миллионов долларов.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 апреля, Воздушные силы ВСУ сбили 8 воздушных целей оккупантов: 2 самолета Су-34, 1 вертолет, 1 беспилотник и 4 крылатых ракеты.

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