Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Донбассе, потерь среди наших защитник нет

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать перемирие на Донбассе, обстреливая украинские позиции. В том числе по вооружению, которое должно быть отведенными от линии боевого соприкосновения.

27 мая российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил. Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было.

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Оккупанты использовали минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Где открывали огонь российские войска

неподалеку Новотроицкого противник утром обстрелял наши оборонительные укрепления из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером из гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино враг использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

рядом Старогнатовки оборонительные укрепления украинских воинов были обстреляны из стрелкового оружия;

у населенного пункта Луганское агрессор вел огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов;

неподалеку Крымского и Новолуганского оккупанты использовали минометы 82-го калибра.

"В утреннее время наши военнослужащие, защищающие подступы к Марьинке, заметили пролетающий беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадрокоптер". Применив штатное вооружение, украинские герои сбили вражеский БПЛА", – отметили в штабе ООС,

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала