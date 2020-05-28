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Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Донбассе, потерь среди наших защитник нет

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Ситуация на Донбассе 28 мая
Ситуация на Донбассе 28 мая / Штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать перемирие на Донбассе, обстреливая украинские позиции. В том числе по вооружению, которое должно быть отведенными от линии боевого соприкосновения.

27 мая российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил. Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было.

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Оккупанты использовали минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Где открывали огонь российские войска

  • неподалеку Новотроицкого противник утром обстрелял наши оборонительные укрепления из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером из гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Широкино враг использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
  • рядом Старогнатовки оборонительные укрепления украинских воинов были обстреляны из стрелкового оружия;
  • у населенного пункта Луганское агрессор вел огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов;
  • неподалеку Крымского и Новолуганского оккупанты использовали минометы 82-го калибра.

"В утреннее время наши военнослужащие, защищающие подступы к Марьинке, заметили пролетающий беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадрокоптер". Применив штатное вооружение, украинские герои сбили вражеский БПЛА", – отметили в штабе ООС,

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

карта окупованих територійКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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