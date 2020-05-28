Українські військові збили ворожий безпілотник на Донбасі, втрат серед наших захисників немає

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати перемир'я на Донбасі, обстрілюючи українські позиції. У тому числі з озброєння, яке мало бути відведеними від лінії бойового зіткнення.

27 травня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції. Про це йдеться в повідомленні Штабу Операції об'єднаних сил. Втрат серед воїнів ОС внаслідок ворожих обстрілів не було.

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Окупанти використовували міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Де відкривали вогонь російські війська

неподалік Новотроїцького противник зранку обстріляв наші оборонні укріплення з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а у вечері з гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Широкіного ворог задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

поруч Старогнатівки оборонні укріплення українських воїнів були обстріляні зі стрілецької зброї;

біля населеного пункту Луганське агресор вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових, а також протитанкових гранатометів;

неподалік Кримського та Новолуганського окупанти використовували міномети 82-го калібру.

"У ранковий час наші військовослужбовці, які захищають підступи до Мар’їнки, помітили проліт безпілотного літального апарату противника типу "Квадрокоптер". Застосувавши штатне озброєння українські герої збили ворожий БпЛА", – відзначили у Штабі ООС,

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу