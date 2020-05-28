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Українські військові збили ворожий безпілотник на Донбасі, втрат серед наших захисників немає

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Ситуація на Донбасі 28 травня
Ситуація на Донбасі 28 травня / Штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати перемир'я на Донбасі, обстрілюючи українські позиції. У тому числі з озброєння, яке мало бути відведеними від лінії бойового зіткнення.

27 травня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції. Про це йдеться в повідомленні Штабу Операції об'єднаних сил. Втрат серед воїнів ОС внаслідок ворожих обстрілів не було. 

Оце так Росія висунула Україні умову для скасування "бойової готовності" терористів

Окупанти використовували міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Де відкривали вогонь російські війська

  • неподалік Новотроїцького противник зранку обстріляв наші оборонні укріплення з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а у вечері з гранатометів і стрілецької зброї; 
  • поблизу Широкіного ворог задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети; 
  • поруч Старогнатівки оборонні укріплення українських воїнів були обстріляні зі стрілецької зброї;
  • біля населеного пункту Луганське агресор вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових, а також протитанкових гранатометів; 
  • неподалік Кримського та Новолуганського окупанти використовували міномети 82-го калібру.

"У ранковий час наші військовослужбовці, які захищають підступи до Мар’їнки, помітили проліт безпілотного літального апарату противника типу "Квадрокоптер". Застосувавши штатне озброєння українські герої збили ворожий БпЛА", – відзначили у Штабі ООС,

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

карта окупованих територій
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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