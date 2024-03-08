Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что помощь оказали добровольцы спецподразделения "Тимура" ГУР МО. Он добавил, что российское влияние хотели распространять. Отметим, что повстанцев в Судане поддерживала ЧВК "Вагнера".

К теме Украинские силы охотятся на российских боевиков по всему миру, – Politico

"Посмотрим на соседнюю Центральноафриканскую республику, где те же такие российские наемники просто свергли существующее правительство, и сейчас там "царят". То есть российское влияние на целый регион. И в соседнем Судане украинцы остановили расползание этой российской "заразы", – сказал Кузан.

Это реальная пощечина россиянам и такой разрекламированной ЧВК "Вагнера", которая фактически проиграла украинским спецназовцам в Судане. В то же время вагнеровцы, по мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, победили французские войска в соседней Центральноафриканской республике.

Как раз и изменение риторики Макрона, президента Франции, связано не в последнюю очередь из-за событий в Африке. Ведь то, что не смогли сделать французы, сделали украинцы – остановили российскую "заразу",

– считает Сергей Кузан.

Так Эммануэль Макрон изменил риторику и активно говорит о военной, вооруженной и технологической поддержке Украины.

Глобальная война против России

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что ситуация в Судане уже дестабилизирована. Мол, если бы украинские силы не отработали бы там, то было бы гораздо больше зверств.

Кузан добавил, что много старого советского оружия, которое было в Судане, передали Украине. Сейчас вооружение успешно используют на фронте.

Эта война против России является глобальной. Мы должны уничтожать российские влияния и военные, и экономические, и гуманитарные, и культурные в любой части мира. Ведь помним, что российское убивает в той или иной форме,

– отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

ГУР МО в Судане