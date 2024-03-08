Про це 24 Каналу розказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що допомогу надали добровольці спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО. Він додав, що російський вплив хотіли розповсюджувати. Зазначимо, що повстанців у Судані підтримувала ПВК "Вагнера".
До теми Українські сили полюють на російських бойовиків по всьому світу, – Politico
"Подивімося на сусідню Центральноафриканську республіку, де ті ж такі російські найманці просто повалили уряд, що існує, і зараз там "панують". Тобто російський вплив на цілий регіон. І в сусідньому Судані українці зупинили розповзання цієї російської "зарази", – сказав Кузан.
Це реальний ляпас росіянам і такій розрекламованій ПВК "Вагнера", яка фактично програла українським спецпризначенцям у Судані. Водночас вагнерівці, на думку голови Українського центру безпеки та співпраці, перемогли французькі війська у сусідній Центральноафриканській республіці.
Якраз і зміна риторики Макрона, президента Франції, пов'язана не в останню чергу через події в Африці. Адже те, що не змогли зробити французи, зробили українці – зупинили російську "заразу",
– вважає Сергій Кузан.
Так Еммануель Макрон змінив риторику й активно говорить про військову, збройну та технологічну підтримку України.
Глобальна війна проти Росії
Голова Українського центру безпеки та співпраці зауважив, що ситуація у Судані уже дестабілізована. Мовляв, якби українські сили не відпрацювали б там, то було б значно більше звірств.
Кузан додав, що багато старої радянської зброї, яка була в Судані, передали Україні. Нині озброєння успішно використовують на фронті.
Ця війна проти Росії є глобальною. Ми повинні знищувати російські впливи й військові, і економічні, і гуманітарні, і культурні у будь-якій частині світу. Адже пам'ятаємо, що російське вбиває у тій чи іншій формі,
– наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці.
ГУР МО в Судані
- Відправлення українських військових до Африки – це частина стратегії, що спрямована підірвати військові та економічні операції Росії за кордоном. Про це повідомило The Wall Street Journal, посилаючись на українських та суданських військових, які брали участь в операції.
- Журналісти пишуть про те, що президент України погодився на це, адже військовий лідер Судану таємно постачав зброю українській армії одразу після повномасштабного вторгнення Росії.
- За даними ЗМІ, українські спецпризначенці висадилися у Судані. Вони почали бої, аби витіснити повстанців зі столиці – міста Хартум.
- Водночас очільник ГУР МО Кирило Буданов не сказав, чи відправляли військових до Судану. Однак він зазначив, що ведеться повноцінна війна з Росією. А Україна іноді намагається завдати удару підрозділам ворога у різних частинах світу.
- Ще наприкінці лютого Буданов заявляв, що цілями української розвідки в Судані є боротьба за вплив України та знищення ворога де тільки можливо.
- Також раніше журналісти Kyiv Post оприлюднили ексклюзивне відео, на якому видно, як бійці спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО допитували полонених російських бойовиків ПВК "Вагнера" у Судані.