Про це 24 Каналу розказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що допомогу надали добровольці спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО. Він додав, що російський вплив хотіли розповсюджувати. Зазначимо, що повстанців у Судані підтримувала ПВК "Вагнера".

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"Подивімося на сусідню Центральноафриканську республіку, де ті ж такі російські найманці просто повалили уряд, що існує, і зараз там "панують". Тобто російський вплив на цілий регіон. І в сусідньому Судані українці зупинили розповзання цієї російської "зарази", – сказав Кузан.

Це реальний ляпас росіянам і такій розрекламованій ПВК "Вагнера", яка фактично програла українським спецпризначенцям у Судані. Водночас вагнерівці, на думку голови Українського центру безпеки та співпраці, перемогли французькі війська у сусідній Центральноафриканській республіці.

Якраз і зміна риторики Макрона, президента Франції, пов'язана не в останню чергу через події в Африці. Адже те, що не змогли зробити французи, зробили українці – зупинили російську "заразу",

– вважає Сергій Кузан.

Так Еммануель Макрон змінив риторику й активно говорить про військову, збройну та технологічну підтримку України.

Глобальна війна проти Росії

Голова Українського центру безпеки та співпраці зауважив, що ситуація у Судані уже дестабілізована. Мовляв, якби українські сили не відпрацювали б там, то було б значно більше звірств.

Кузан додав, що багато старої радянської зброї, яка була в Судані, передали Україні. Нині озброєння успішно використовують на фронті.

Ця війна проти Росії є глобальною. Ми повинні знищувати російські впливи й військові, і економічні, і гуманітарні, і культурні у будь-якій частині світу. Адже пам'ятаємо, що російське вбиває у тій чи іншій формі,

– наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці.

ГУР МО в Судані