Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на суданських та українських військових, які брали участь в операції, а також на конкретні відеозаписи з країни.

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Чому Україна пішла на такий крок

У матеріалі йдеться, що Зеленський погодився на такий крок, адже Абдель Фаттах аль-Бурхан, військовий лідер Судану, таємно постачав Україні зброю відразу після повномасштабного вторгнення Росії. Окрім того, суданських повстанців підтримувала ПВК "Вагнера", яка видобувала золото в країні та використовувала його для фінансування російської агресії.

WSJ з посиланням на українських військових повідомляє, що спецпризначенці висадилися в Судані та почали бої, щоб витіснити сили повстанців зі столиці Хартума.

Відправлення військ до Африки є "новим сміливим кроком". Це зокрема збільшує вартість війни для Кремля та надає Україні роль борця проти російських вторгнень.

Неможливо подолати Росію, просто воюючи на маленькому клаптику землі, як-от лінія фронту в Україні. Якщо вони мають золоті копальні в Судані, ми повинні зробити їх нерентабельними,

– видання цитує слова українського офіцера з позивним Прада, який очолював один з українських загонів у Судані.

Як відправку військ коментував Буданов

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у коментарі виданню відмовився відповісти, чи відправлялися війська до Судану, водночас дав обґрунтування такого кроку.

Війна – це ризикована справа. Ми ведемо повноцінну війну з Росією... У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося завдати їм удару там,

– сказав Буданов.

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