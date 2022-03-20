Украинские военные уничтожили командира роты оккупантов из "ДНР" с позывным "Людоед"

С начала циничного полномасштабного вторжения России в Украину орки не устают распространять фейки о "героических боях" своей на самом деле никчемной армии. Очередной "подвиг" пропаганда присвоила командиру из так называемой "ДНР".

Пропагандисты рассказывали, что капитан Сергей Машкин с позывным "Людоедом" якобы собственноручно "точечным огнем" уничтожил целую батарею украинской САУ. Впрочем, как выяснилось, этот орк с "оригинальным" прозвищем уже уничтожен украинской армией.

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"Людоед" вместо людей жрет чернозем

Украинские военные уничтожили командира разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" капитана Сергея Машкина. Орк имел прозвище "Людоед".

Их послушать (пропагандистов – ред. 24 канал), так отряд мстителей из киновселенной Marvel по сравнению с ними – это какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно много, но факт остается фактом – вместо людей "Людоед" жрет чернозем,

– сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

Украинские военные заверили, что оккупант мерт, и уже не возьмет оружие в руки, не будет больше убивать украинцев.

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