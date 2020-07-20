Украинские военные уничтожили позиции боевиков на Донбассе: эффектное видео с дрона
Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр нанесли удар по позициям российских оккупационных сил на Донбассе.
Соответствующее видео со зрелищным ударом выложил на своей фейсбук-странице волонтер Юрий Москаленко.
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По словам Москаленко, корректировку огня вели благодаря коптеру и мощной камере. Благодаря этому и удалось достичь точного попадания в цель.
Смотрите видео, как украинские военные нанесли удар по оккупантам
Как отмечают пользователи соцсетей, удар был нанесен по российским позициям в поселке Донецкое Луганской области.
Что известно о 93 ОМБР?93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" – формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Сформирована на базе 93-й механизированной дивизии. Место дислокации – поселок Черкасское на Днепропетровщине. Защищал государственный суверенитет и территориальную целостность Украины с самого начала войны на Востоке Украины с Россией. Подразделения бригады принимали участие в наиболее ожесточенных боях войны, включая бои под Иловайском, в Донецком аэропорту и Песках, на шахте Бутовке.
Удачные попадания в цель: последние известные случаи
- 1 июля бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого ликвидировали систему видеонаблюдения боевиков точным выстрелом из ракеты.
- В конце июня главарь пророссийской банды "Восток" на Донбассе Ходаковский помог украинским военным уничтожить боевую точку оккупантов. Благодаря данным от "Скифа"-Ходаковского в телеграме военные разбили огневую позицию сепаратистов. В результате необдуманного поступка "Скифа" 4 боевиков погибли, еще трое получили травмы.