Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр нанесли удар по позициям российских оккупационных сил на Донбассе.

Соответствующее видео со зрелищным ударом выложил на своей фейсбук-странице волонтер Юрий Москаленко.

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По словам Москаленко, корректировку огня вели благодаря коптеру и мощной камере. Благодаря этому и удалось достичь точного попадания в цель.

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Как отмечают пользователи соцсетей, удар был нанесен по российским позициям в поселке Донецкое Луганской области.

Что известно о 93 ОМБР? 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" – формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Сформирована на базе 93-й механизированной дивизии. Место дислокации – поселок Черкасское на Днепропетровщине. Защищал государственный суверенитет и территориальную целостность Украины с самого начала войны на Востоке Украины с Россией. Подразделения бригады принимали участие в наиболее ожесточенных боях войны, включая бои под Иловайском, в Донецком аэропорту и Песках, на шахте Бутовке.

Удачные попадания в цель: последние известные случаи

1 июля бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого ликвидировали систему видеонаблюдения боевиков точным выстрелом из ракеты.