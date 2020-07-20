Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр завдали удару по позиціях російських окупаційних сил на Донбасі.

Відповідне відео із видовищним ударом виклав на своїй фейсбук-сторінці волонтер Юрій Москаленко.

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За словами Москаленка, коригування вогню вели завдяки коптеру і потужної камери. Завдяки цьому і вдалося досягти точного потрапляння в ціль.

Дивіться відео, як українські військові завдали удару окупантам

Як зазначають користувачі соцмереж, удару було завдано по російським позиціям у селищі Донецьке Луганської області.

Що відомо про 93 ОМБР? 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" – формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Сформована на базі 93-ї механізованої дивізії. Місце дислокації – селище Черкаське на Дніпропетровщині.



Захищала державний суверенітет та територіальну цілісність України від самого початку війни на сході України з Росією.



Підрозділи бригади брали участь у найзапекліших боях війни, включно з боями під Іловайськом, у Донецькому аеропорту та Пісках, на шахті Бутівці.

Вдалі потрапляння в ціль: останні відомі випадки

1 липня бйці 24-ої окремої механізованої бригади імені Данила Галицького ліквідували систему відеоспостереження бойовиків точним пострілом з ракети.