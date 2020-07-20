Українські військові знищили позиції бойовиків на Донбасі: ефектне відео з дрона
Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр завдали удару по позиціях російських окупаційних сил на Донбасі.
Відповідне відео із видовищним ударом виклав на своїй фейсбук-сторінці волонтер Юрій Москаленко.
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За словами Москаленка, коригування вогню вели завдяки коптеру і потужної камери. Завдяки цьому і вдалося досягти точного потрапляння в ціль.
Дивіться відео, як українські військові завдали удару окупантам
Як зазначають користувачі соцмереж, удару було завдано по російським позиціям у селищі Донецьке Луганської області.
Що відомо про 93 ОМБР?93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" – формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Сформована на базі 93-ї механізованої дивізії. Місце дислокації – селище Черкаське на Дніпропетровщині.
Захищала державний суверенітет та територіальну цілісність України від самого початку війни на сході України з Росією.
Підрозділи бригади брали участь у найзапекліших боях війни, включно з боями під Іловайськом, у Донецькому аеропорту та Пісках, на шахті Бутівці.
Вдалі потрапляння в ціль: останні відомі випадки
- 1 липня бйці 24-ої окремої механізованої бригади імені Данила Галицького ліквідували систему відеоспостереження бойовиків точним пострілом з ракети.
- Наприкінці червня ватажок проросійської банди "Восток" на Донбасі Ходаковський допоміг українським військовим знищити бойову точку окупантів. Завдяки даним від "Скіфа"-Ходаковського у телеграмі військові вщент розбили вогневу позицію сепаратистів. В результаті необдуманого вчинку "Скіфа" 4 бойовиків загинули ще троє травмовані.