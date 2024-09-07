Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Черняк отметил, что российская станция, которая якобы глушила все частоты FPV-дронов была уничтожена именно FPV-дроном. Поэтому, зіронізував, что у врага в очередной раз что-то пошло не так, как планировалось.

"На некотором участке фронта удалось уничтожить российскую РЭБ, которую еще не встречали до этого. Россияне ее анонсировали некоторое время до этого и заявляли, что она глушит все частоты FPV-дронов. Как ни странно, ее уничтожили FPV-дроном. Возможно, у них что-то пошло не так", – рассказал он.

Потери врага