Про це розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Черняк наголосив, що російська станція, яка нібито глушила всі частоти FPV-дронів була знищена саме FPV-дроном. Тож, зіронізував, що у ворога вчергове щось пішло не так, як планувалось.

"На деякій ділянці фронту вдалося знищити російську РЕБ, яку ще не зустрічали до цього. Росіяни її анонсували деякий час до цього і заявляли, що вона глушить всі частоти FPV-дронів. Як не дивно, її знищили FPV-дроном. Можливо, у них щось пішло не так", – розповів він.

Втрати ворога