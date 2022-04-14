Украинские военные на Востоке отбили 4 атаки: уничтожено несколько десятков россиян

14 апреля 2022 , 21:59
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Оперативно-тактическая группировка "Восток"

За сутки, 14 апреля, на Востоке российские войска совершили 4 атаки. Наши Вооруженные силы дали достойный отпор.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что идут бои.

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В результате стало меньше на 3 десятка россиян и несколько единиц вражеской техники. В частности, ВСУ ликвидировали:

  • личного состава – 30,
  • танков – 2,
  • МТЛБ - 1,
  • артиллерийских систем – 1.

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Автор: Ольга Музика