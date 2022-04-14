Украинские военные на Востоке отбили 4 атаки: уничтожено несколько десятков россиян
14 апреля 2022 , 21:59Читати новину українською
За сутки, 14 апреля, на Востоке российские войска совершили 4 атаки. Наши Вооруженные силы дали достойный отпор.
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что идут бои.
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В результате стало меньше на 3 десятка россиян и несколько единиц вражеской техники. В частности, ВСУ ликвидировали:
- личного состава – 30,
- танков – 2,
- МТЛБ - 1,
- артиллерийских систем – 1.
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