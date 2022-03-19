Украинские военные возле Попасной с ПЗРК сбили снаряд "Точки У"

Украинские военные у Попасной сбили снаряд "Точки У". Для этого использовался переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".

Снаряд упал посреди поля. Его фото было обнародовано в сети.

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Оказывается, ракета легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер". Наши воины не перестают нас удивлять!

– отметили в ВСУ.

Заметим, что Stinger может уничтожать как воздушные, так и наземные цели и даже крылатые ракеты. Его главные преимущества – простота прицеливания и высокая впечатляющая способность.

Важно – В Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов: