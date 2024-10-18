Представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский рассказал, что на Кураховском направлении украинские воины взяли в плен оккупантов. По его словам, один из них – египтянин.

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Знает четыре языка

Дрималовский комментировал то, что россияне якобы получили приказ подрывать себя гранатами, чтобы не оказаться в украинском плену. По его словам, военные 79 бригады довольно часто снимали на камеры разведывательных дронов, как российские штурмовики "теряли мотивацию" идти дальше в наступление и или подрывали себя гранатами, или совершали самоубийство с помощью автоматов.

Однако в последние дни несколько оккупантов сдались в плен. Нашим десантникам удалось пообщаться с несколькими пленными.

В частности, в плен попал египтянин, который приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий. Однако он очень быстро получил повестку и отправился на фронт.

Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет,

– рассказал представитель пресс-службы.

Еще один пленный – бывший осужденный, который за 200 000 рублей пошел воевать против Украины.