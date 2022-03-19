Украинские военные взорвали железнодорожный мост: им оккупанты хотели подвозить боеприпасы
19 марта 2022 , 18:20Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Белецкого
Украинские военные разрушили планы орды Путина по поставке боеприпасов и провизии. Наши воины взорвали железнодорожный мост на границе с Россией.
Разведчики и "азовцы" взорвали мост
Железнодорожный мост на границе с Россией взорвали разведчики и "азовцы", сообщил в телеграме Андрей Белецкий. Оккупанты хотели использовать мост, чтобы подвозить боеприпасы и провизию.
Это важно Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет
Смотрите видео, как украинские военные взорвали мост
Главное управление разведки и ТрО "Азов" провели совместную спецоперацию возле границ России. Взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты планировали подвозить боеприпасы и провизию,
– говорится в сообщении Белецкого.
Достойно внимания – Арестович призвал к "тотальной рельсовой войне" против России на временно оккупированных территориях: смотрите видео