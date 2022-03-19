Украинские военные взорвали железнодорожный мост: им оккупанты хотели подвозить боеприпасы

Украинские военные разрушили планы орды Путина по поставке боеприпасов и провизии. Наши воины взорвали железнодорожный мост на границе с Россией.

Разведчики и "азовцы" взорвали мост

Железнодорожный мост на границе с Россией взорвали разведчики и "азовцы", сообщил в телеграме Андрей Белецкий. Оккупанты хотели использовать мост, чтобы подвозить боеприпасы и провизию.

Это важно Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет

Смотрите видео, как украинские военные взорвали мост

Главное управление разведки и ТрО "Азов" провели совместную спецоперацию возле границ России. Взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты планировали подвозить боеприпасы и провизию,

– говорится в сообщении Белецкого.

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