Украинские военные захватили российский комплект автоматизации наводчика "Барнаул-Т"
30 марта 2022 , 12:09Читати новину українською
Источник:"Мілітарний"
Украинские военные захватили российский современный комплект для наведения цели наводчика ПЗРК "9С935".
Современный комплект для наведения цели наводчика ПЗРК "9С935" входит в состав системы управления "Барнаул-Т", которая предназначена для управления разными подразделениями ПВО.
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Комплект средств, который захватили украинские военные, предназначен для оснащения отделений стрелков-зенитчиков ПЗРК, координации их действий, а также повышения эффективности управления оружием.
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Напомним, что ранее в Харьковской области Вооруженные Силы Украины отобрали комплекс "Барнаул-Т" у врага, чтобы защищать воздушное пространство.
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