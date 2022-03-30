Украинские военные захватили российский комплект автоматизации наводчика "Барнаул-Т"

Украинские военные захватили российский современный комплект для наведения цели наводчика ПЗРК "9С935".

Современный комплект для наведения цели наводчика ПЗРК "9С935" входит в состав системы управления "Барнаул-Т", которая предназначена для управления разными подразделениями ПВО.

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Комплект средств, который захватили украинские военные, предназначен для оснащения отделений стрелков-зенитчиков ПЗРК, координации их действий, а также повышения эффективности управления оружием.

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Напомним, что ранее в Харьковской области Вооруженные Силы Украины отобрали комплекс "Барнаул-Т" у врага, чтобы защищать воздушное пространство.

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