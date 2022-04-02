Защитники отметили, что на одного "петуха" оккупантов стало меньше.
Важно Враг не контролирует небо, – Воздушные силы ВСУ
Россияне изменили тактику из-за утраченной авиации
Оккупанты потеряли в боях против Украины много авиационной техники. По данным Генштаба ВСУ, это по меньшей мере 143 самолета и 131 вертолет.
Теперь вражеская авиация пытается не входить в зону действия украинского ПВО и избегает прямого контакта с истребителями.
Вертолет уцелел / Фото командования Сил спецопераций ВСУ
Интересно – Модернизированная российская техника закончилась, – Жданов: