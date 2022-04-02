Захисники зазнаичили, що на одного "півня" окупантів стало менше.
Важливо Ворог не контролює небо, – Повітряні сили ЗСУ
Росіяни змінили тактику через втрачену авіацію
Окупанти втратили у боях проти України багато авіаційної техніки. За даними Генштабу ЗСУ, це щонайменше 143 літаки й 131 вертоліт.
Тепер ворожа авіація намагається не заходити у зону дії української ППО й уникає прямого контакту з винищувачами.
Кабіна підбитого вертольота / Фото командування Сил спецоперацій ЗСУ
Вертоліт вцілів / Фото командування Сил спецоперацій ЗСУ
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