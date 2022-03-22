В таких боевых условиях не может говориться об эвакуации людей из города. Об этом заявил глава Тростянца Юрий Бова.

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Молимся за жизнь каждого нашего военного и ребят из ТРО. При условии уличных боев речь о "зеленом коридоре", доставке гуманитарных грузов в Тростянец или ремонте поврежденных электролиний сегодня не идет,

– сказал он.

Также мэр просит людей прятаться в подвалах, потому что есть опасность.

"Надо это все ужасы вытерпеть. Мы победим", – заверил Бова.

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